В ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники и вооружения в жилых районах Донбасса

Донецк, 11 апреля. Подразделения украинской армии перебросили восемь единиц военной техники в жилые районы Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным НМ ДНР, в жилом районе населенного пункта Ласточкино был обнаружен буксируемый миномет 2Б9 «Василек», а на западной окраине села Новобахмутовка размещен бронетранспортер БТР-70.

В селе Кодема солдаты Вооруженных сил Украины установили две боевые бронированные машины МТ-ЛБ и зенитную установку ЗУ-23. В поселке Березовое зафиксировано появление бронированной разведывательный машины БРДМ-2.

Также украинскими военнослужащими была размещены две боевые бронированные машины МТ-ЛБ в селе Пионерское.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли минометный огонь по поселку Октябрь в ДНР. При этом «Царьград» передавал, что на территорию Донбасса прибыли украинские праворадикалы.