Журналисты узнали имя вероятного кандидата на пост советника по России в Белом доме

Вашингтон, 11 апреля. Президент США Джозеф Байден рассматривает новую кандидатуру на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным журналистов, советником в Белом доме может стать глава Института имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански. Он является видным американским экспертом по вопросам РФ. СМИ обращаются к нему за комментарием по разным ситуациям, которые связаны с Москвой.

Эксперт возглавляет Институт имени Кеннана с 2013 года. Учреждение считается одним из крупнейших в мире исследовательских центров по России.

Стоит отметить, что в 2020 году Рожански раскритиковал антироссийские санкции Вашингтона. По его словам, мирное сосуществование США и РФ остается крайне важным.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что республиканцы одержат победу на промежуточных выборах США в 2024 году.