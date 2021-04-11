Эксперт Макоско оценил безопасность операций с цифровым рублем

Москва, 11 апреля. Особое внимание при тестировании цифрового рубля необходимо уделить информационной безопасности россиян, уверены участники рынка.

Идея цифрового рубля, представленная Центробанком, предполагает, что валюта получит форму уникального цифрового кода. Он будет храниться на специальном электронном кошельке и использоваться гражданами в качестве полноценного платежного средства наравне с обычным рублем. Уже на следующий год запланировано его тестирование, готовность принять участие в котором выразили крупные финансовые организации, в частности ВТБ, «Русский Стандарт» и Промсвязьбанк.

Участникам пилотного запуска предстоит сделать большой уклон на безопасность операций для клиентов, уверен руководитель службы информационной безопасности Новикомбанка Андрей Макоско. Для россиян основной риск — получение злоумышленниками несанкционированного доступа к электронному кошельку и совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии.

«Низкая осведомленность населения по вопросам кибербезопасности существенно увеличивает данные риски», — передает слова эксперта РИА Новости.

Банк России ранее представил концепцию внедрения цифрового рубля.