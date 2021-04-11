Представитель ВОЗ в РФ оценил опасность мутаций коронавируса

Москва, 11 апреля. Новые мутации коронавирусной инфекции имеют повышенную скорость распространения, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Некоторые недавно обнаруженные штаммы COVID-19 могут иметь высокую передачу по сравнению с теми вариантами болезни, которые циркулировали ранее. Риск повторного распространения вируса будет сохраняться. Поэтому процесс необходимо контролировать при помощи строгих противоэпидемиологических мер, объяснила Вуйнович в интервью «Российской газете».

«Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность», — сообщила представитель ВОЗ в России.

Она также не исключила, что риск ввоза и вывоза коронавируса SARS-CoV-2 между странами останется из-за международных поездок. В то же время воздействие болезни на государства зависит от множества факторов. В их числе — существование постоянной передачи заболевания на местном уровне и работа систем здравоохранения на полную мощность.

Коронавирусной инфекцией за последние сутки заразились более 747 тыс. человек по всему миру. Всего за все время пандемии COVID-19 заболело 134 308 070 граждан, передает Всемирная организация здравоохранения.