Президент Таджикистана восхитился творчеством певицы Манижи

Душанбе, 11 апреля. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон оценил творчество певицы Манижи, которая в этом году представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Эмомали Рахмон в ходе встречи с жителями города Исфар восхитился исполнительницей. По мнению президента, у Манижи красивый голос и она отлично поет. Кроме того, он выразил уважение, что исполнительница не скрывает своего места рождения в Таджикистане и везде говорит об этом. Несмотря на то, что на Евровидении Манижа будет представлять Россию, весь Таджикистан гордится ей.

«Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России», — заявил Эмомали Рахмон.

Песня «Русская женщина», с которой артистка поедет на Евровидение, подверглась большой критики со стороны общественности. Так, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала текст песни «бредом» и поручила запросить информацию о том, как проходило голосование по отбору участника от России. Кроме того, Следственный комитет начал проверку трека из-за «противоправных высказываний».

На защиту Манижи встали многие ее коллеги по цеху. Недавно звезда девяностых Татьяна Буланова поддержала исполнительницу и отметила, что композиция «Русская женщина» ей очень понравилась.