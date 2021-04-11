Опрос выявил самые популярные маршруты отдыха на майские праздники у россиян

Москва, 11 апреля. Москва стала самым популярным направлением для авиаперелетов россиян в майские праздники, следует из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Каждый четвертый россиянин, который собрался отправиться в путешествие на майские выходные, купил билет в Москву (25%). В Санкт-Петербург приобрели 12,2% билетов, в Сочи — 7,1%, Симферополь — 5% и в Калининград — 4%.

Россияне также планируют отправиться в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, приводит результаты исследования RT. Около 77% российских граждан отметили, что будут искать горящие путевки, если не смогут забронировать желаемое место заранее.

Самым необходимым элементом багажа россияне назвали аптечку. Также часто российские путешественники не могут уезжать в отпуск без ноутбука и фотоаппарата.