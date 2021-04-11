Более 20 человек застряли в угольной шахте из-за аварии в Китае

Пекин, 11 апреля. Затопление угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая заблокировало выход более 20 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Известно, что причиной инцидента стала авария на производстве. Она привела к затоплению шахты и отключению электричества. На момент происшествия на предприятии находилось около 29 человек. Вызволить из заточения удалось только восемь. На данный момент ведутся спасательные работы.

Ранее рабочий получил сильные термические ожоги на нефтяном месторождении на Сахалине. Чрезвычайное происшествие случилось на территории производственной базы места добычи нефти «Окружное».