Президент Киргизии внес свой голос на референдуме по поправкам в конституцию

Бишкек, 11 апреля. Президент Киргизии Садыр Жапаров проголосовал на одном из избирательных участков Бишкека на референдуме по внесению поправок в конституцию и выборах в органы власти.

Глава республики посетил избирательный участок 1053 в столичном жилмассиве «Киргизия-1». Свой голос Жапаров вносил в присутствии прессы и международных наблюдателей. По его словам, в подготовке обновленного проекта основного закона участвовали известные и уважаемые в государстве деятели науки и юристы, передает ТАСС.

«Сегодня у нас общенародный референдум, до сегодняшнего дня, за 30 лет мы меняли конституцию много раз, и каждый раз переписывали ее проекты у других государств. Этот проект мы впервые подготовили сами», — подчеркнул глава Киргизии.

Референдум по вопросу включения изменений в конституцию Киргизии начался 11 апреля. Вместе с этим стартовали выборы в местные органы власти.