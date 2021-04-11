Водитель Toyota в Приморье вылетел с трассы и утонул вместе с машиной

Владивосток, 11 апреля. ДТП со смертельным исходом произошло на автомагистрали в Приморском крае. Водитель Toyota не справился с управлением автомобиля и выехал в водоем.

Информация о происшествии поступила на пульт отдела полиции «Дальнереченский». По предварительным данным, транспортное средство двигалось со стороны Хабаровска во Владивосток.

ГИБДД установило, что 30-летний погибший имел стаж вождения 10 лет. По факту произошедшего проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения подробностей инцидента.

Недавно мужчина в Новосибирске утопил свой автомобиль в местном водохранилище. Водитель смог спастись, однако оказался в ловушке на крыше своего автомобиля.