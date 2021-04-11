Врач-иммунолог Болибок рассказал о способах борьбы с аллергией

Москва, 11 апреля. Существует несколько способов лечения аллергии. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Основным методом является полное исключение аллергена из окружающей среды человека. Сезонную аллергию можно пережить, уехав в другую климатическую зону, на север, юг или, например, на Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа.

По словам иммунолога, многолетние избегание возбудителей поспособствует прохождению реакции на аллергены навсегда. Этот метод работает также на аллергию на животных или на белки коровьего жира. Владимир Болибок рассказал о существовании аллерген-специфической иммунотерапии.

«То есть мы, аллергологи, проводим вакцинацию специальными аллерговакцинами для того, чтобы создать у пациента-аллергика иммунитет против тех аллергенов, которые его раздражают», — пояснил врач в интервью RT.

Недавно аллерголог-иммунолог Гульноза Абдуллаева рассказала о правилах экстренной помощи при укусе клеща. Она предупредила, что содержащиеся в членистоногих инфекции боррелиоз и энцефалит могут привести к инвалидности или летальному исходу.