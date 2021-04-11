Двое подростков похитили смартфоны на сумму миллион рублей в Новосибирске

Новосибирск, 11 апреля. Двое несовершеннолетних задержаны в Новосибирской области по подозрению в причастности к разбойному нападению на салон сотовой связи с целью незаконного обогащения.

По версии следствия, обвиняемые в возрасте 15 и 17 лет при помощи неустановленного лица напали на продавца магазина в Центральном районе. Злоумышленники похитили у сотрудника мобильный телефон и забрали имущество салона. Ущерб преступления составил не менее одного миллиона рублей. Сейчас ведутся поиски третьего соучастника.

«В настоящее время несовершеннолетние задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение по ч.4 ст. 162 УК РФ, они признали вину в совершенном преступлении», — говорится в заявлении на сайте СУ СК России по региону.

Ранее двое неизвестных ворвались в здание отделения почты в Крыму. Стражи правопорядка заявили о пропаже денежных средств. Жертв и пострадавших в результате нападения удалось избежать.