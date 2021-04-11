Опрос выявил процент работающих сверхурочно россиян

Москва, 11 апреля. Больше половины жителей России на регулярной основе работают в выходные. Об этом говорят данные исследования сервиса «Зарплата.ру», проведенного для РИА Новости.

Опрос выявил, что более 40% выступают против сверхурочной работы, каждый второй опрошенный россиянин вынужден несколько раз в месяц работать по вечерам и ночам, а каждый третий один раз в месяце работает в выходные дни. В опросе приняло участие 2,3 тысячи человек из разных регионов.

Выяснилось, что среди респондентов, более 30% трудятся в выходные и праздничные дни ради продвижения по карьерной лестнице, 22% — для обеспечения дополнительных доходов, 11% — из-за страха увольнения и только у 12% респондентов на работе за это предусмотрена доплата.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали отношение россиян к действующим налоговым сборам в стране. Выяснилось, что больше трети опрошенных считают налоги чрезмерными.