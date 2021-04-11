Психиатр Соловьева рассказала о депрессивных расстройствах у офисных работников

Москва, 11 апреля. Половина работающих в офисе россиян сталкиваются с тревожными расстройствами. Об этом рассказала психиатр Надежда Соловьева.

Офисные работники часто подвергаются астеническому состоянию. Оно проявляется в виде синдрома хронической усталости и синдрома «выгорания», а также депрессивно-тревожных состояний. По мнению Соловьевой, душевные переживания сопровождаются потливостью, дрожью, учащенным сердцебиением, головными болями и болями в суставах.

«Из других симптомов проблем с психикой можно выделить неуверенность в себе и потерю самоуважения», — рассказал личностный психолог Дмитрий Соболев в интервью телеканалу «Известия».

Недавно группа ученых из итальянского университета Тренто провела исследование, доказывающее, что счастью можно научиться. Они разработали программу тренингов, призванных снизить уровень стресса.