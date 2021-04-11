Изменились правила использования маткапитала. События дня. ФАН-ТВ

Еврокомиссар считает, что «Спутник V» придет в ЕС «слишком поздно» Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, считает, что даже в случае допуска российская вакцина «Спутник V» придет в ЕС «слишком поздно». Ранее Бретон заявлял, что Евросоюзу не нужен «Спутник V». Комментируя данные заявления, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои препараты, но подобные высказывания заставляют задуматься о том, чьи интересы отстаивают европейские чиновники: сограждан или отдельных компаний?

Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа пройдут 17 апреля, но из-за коронавирусных ограничений участие широкой публики в траурных мероприятиях не предусмотрено. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом. До даты похорон в стране будет действовать общенациональный траур — Елизавета II одобрила соответствующую рекомендацию премьер-министра Бориса Джонсона. Королевская семья будет пребывать в трауре две недели.

Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижение войск Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала официальную Москву объяснить перемещение российских вооруженных сил на приграничных с Украиной территориях. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. И любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира, и отметил, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.