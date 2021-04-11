Карантин снят: дома престарелых в Саратовской области вновь принимают посетителей

Саратов, 11 апреля. В региональных домах престарелых с субботы отменен карантин по коронавирусу, соответствующее постановление подписал глава областного правительства Роман Бусаргин. Теперь посетители смогут навещать своих родственников: визиты должны длиться не более 30 минут при соблюдении всех мер безопасности.



Сотрудница дома престарелых Наталья Р. рассказала корреспонденту ФАН, что отмена карантина — радостная и ожидаемая новость.

«Конечно, мы очень давно ждали отмены карантина. Понятно, что у нас тут старенькие люди, их нужно максимально оберегать от вирусов. Но дедушки и бабушки очень соскучились по родственникам, для них это большая радость. Для работников новость тоже прекрасная, потому что теперь отменяются смены по 14 дней с проживанием внутри учреждения», — подчеркнула Наталья.

Ранее стало известно, что пациентам саратовских больниц при выписке будут предлагать прививку от коронавируса. В минздраве отметили, что данная мера поможет повышению коллективного иммунитета.