Обещание Эрдогана по Крыму назвали дарами данайцев

Симферополь, 11 апреля. Власти Турции пообещали помочь Украине в вопросе «возвращения» Крыма. Постпред полуострова при президенте РФ Александр Молохов сравнил слова Анкары с дарами данайцев.

Попытки президента Турции Тайипа Эрдогана поддержать «Крымскую платформу» можно сравнить со сценой из «Энеиды» Верглия, считает Мохов. Он уверен, что Анкара преследует свои политические цели, в которые не входит сохранение полуострова в сфере влияния Украины, передает РИА Новости.

«Так называемая поддержка Турцией «Крымской платформы» живо напоминает известную сцену из «Энеиды» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих», — пояснил Молохов.

С союзниками в лице Эрдогана украинскому президенту Владимиру Зеленскому «не нужны враги». При условии участия Турции «Крымская платформа» рискует превратиться в «дырявое корыто», заключил крымский постпред.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее посетил Стамбул, где провел встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров Анкара выразила поддержку так называемой «Крымской платформе», организованной Киевом.