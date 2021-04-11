Школьники Приморья получат скидку 50% на летние проезды в поездах

Владивосток, 11 апреля. Приморские школьники в возрасте 10–17 лет смогут экономить 50% стоимости билетов на проезд в поездах, передает официальный сайт правительства Приморского края.

Акция будет действовать в период летних каникул — с 1 июня по 31 августа 2021 года. Скидка будет распространяться при оформлении необходимых для проезда документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования. В их число входят как фирменные, так и вагоны второго и третьего класса электропоездов дальнего следования, проезжающих по территории России.

«Также уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне», — подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

В новом учебном году в рамках нацпроекта «Образование» в России появится 150 тысяч новых школьных мест. Для максимального избежания введения вторых смен, в регионах проходит активное строительство новых школ и обновление старых.