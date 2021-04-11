МЧС предоставило отчет о мониторинге подтопленных территорий в РФ

Москва, 11 апреля. Сотрудники МЧС продолжают помогать жителям, пострадавших от паводка регионов. В мониторинге задействована беспилотная авиация. Об этом ведомство рассказало в своих соцсетях.

Уровень воды в реках Алтайского края постоянно меняется. Отмечаются ледоходные явления. В некоторых низменных участках есть случаи с подтоплением жилых домов.

В Башкортостане в результате паводка никто не пострадал. Однако из-за обильного таяния снега было размыто дорожное полотно, ведущее в садовые некоммерческие товарищества, где находится 350 домов.

Около 11 участков остаются подтопленными в Иркутской области. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия природного явления.

Кроме того, в Саратове в результате паводка было затоплено шесть мостов. Вода еще прибывает, спасатели держат ситуацию под контролем.