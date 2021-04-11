Вакцинация может предостеречь от последствий укуса энцефалитного клеща

Москва, 11 апреля. Несколько советов помогут избежать укуса клеща, а если встречи с опасным насекомым не удалось обойти, то его нужно аккуратно извлечь, рассказал врач-терапевт Николай Долдо.

Нападение клещей можно обойти стороной, если заранее подготовиться и надеть светлую одежду с длинным рукавом на резинке и капюшоном, а штаны заправить в носки, рассказал эксперт РИА Новости. При посещении мест, где высока вероятность наткнуться на клеща, следует каждые 15 минут осматривать одежду и некоторые части тела.

Однако самой эффективной защитой от вредного насекомого является вакцинация. Но если клещ все таки укусил, следует обратиться за помощью к врачу. Если есть возможность, его насекомое можно удалить самостоятельно.

При извлечении клеща нельзя сдавливать руками и делать резких движений. После удаления место укуса стоит обработать, а насекомое отвезти на исследование на зараженность.

Телеврач Елена Малышева рассказала, что инкубационный период при клещевом энцефалите составляет около четырех-пяти недель. После болезнь может начать прогрессировать.