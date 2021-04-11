Передвижение в трех районах Саратовской области ограничено из-за паводка

Саратов, 11 апреля. В трех районах области из-за паводка введено ограничение на передвижение всех видов транспорта. Угрозы подтопления населенных пунктов на данный момент нет.

«На сегодняшний день зарегистрировано три новых случая подтопления низководных автомобильных мостов в районе поселка Лысые Горы, вблизи деревни Нестеровка Ртищевского района и вблизи хутора Ободной Ртищевского района. Сохраняются ранее зарегистрированные подтопления автомобильных мостов на территории муниципальных районов Саратовской области: в трех километрах от села Залесянка Самойловского района, у села Штейнгард Самойловского района, в городе Аткарске и на подъезде к селу Атаевка. Ситуация находится на особом контроле», — написал в Instagram председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Сотрудник МЧС Степан К. рассказал корреспонденту ФАН, что положение с паводком остается достаточно стабильным.

«Теплая погода способствует усилению паводка, но сейчас никакой опасности нет. Конечно, передвижение на нескольких мостах недоступно, но это стандартная весенняя ситуация. Главное — безопасность людей, прямо сейчас им ничего не угрожает», — отметил спасатель.

Ранее в Саратовской области из-за паводка пришлось эвакуировать несколько человек. Затопило несколько домов в Базарном Карабулаке.