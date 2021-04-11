Верник рассказал о состоянии отца перед смертью

Москва, 11 апреля. Народный артист РФ, режиссер Эмиль Верник до последнего вел активный образ жизни. Об этом рассказал его сын Игорь Верник.

Еще десять дней назад Верник-старший самостоятельно управлял автомобилем. Он часто бесцельно ездил по поселку, так как любил сидеть за рулем, вспоминает его сын. Однако в последние несколько дней здоровье режиссера резко ухудшилось, а 10 апреля его сердце перестало биться.

«Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце», — цитирует Верника-младшего РИА Новости.

Эмиль Верник скончался в минувшую субботу в возрасте 96 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца. Верник занимал пост главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его главенством было поставлено свыше 200 радиоспектаклей, участие в которых приняли известные советские артисты. В их числе Олег Ефремов, Олег Табаков, Владимир Машков, Татьяна Доронина и другие. В 1999 году Верник удостоился звания Народного артиста России.