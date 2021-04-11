Клава Кока отменила концерты в Москве из-за болезни

Москва, 11 апреля. Певица Клава Кока пожаловалась на плохое самочувствие после выступления с рэпером Niletto. Из-за болезни ей пришлось отменить следующие концерты.

Звезда Black Star написала в своем блоге о плохом самочувствии 10 апреля в 5:28 утра. Позже в Instagram-Stories она заявила об отмене московских концертов и переносе ночного выступления в Мытищах. Певица призвала поклонников беречь свое здоровье.

«Родные! Я слегла... Все сегодняшние московские выступления отменяются, а также ночной концерт в Мытищах будет перенесен. Надеюсь, я быстро встану на ноги! Берегите себя и свое здоровье, это самое важное», — написала Клава Кока.

Клава Кока регулярно собирает полные залы своих слушателей. В последнее время она проводит концерты в компании рэпера Niletto, с которым звезды записали совместный трэк «Краш». Однако последнее их выступление в Пскове прошло с рядом нарушений. Количество зрителей превысило допустимую норму, а социальную дистанцию никто не соблюдал.

Певица старается быть открытой со своей публикой и регулярно общается с поклонниками в социальных сетях. Последнее рассуждение Клавы Коки касалось ее коллег по сцене, которые поют под фонограмму. Она считает, что такие исполнители должны брать за концерты «копии денег».