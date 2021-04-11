Пентагон потратит до 750 тыс. долларов на реабилитационный центр на Украине

Вашингтон, 11 апреля. США хотят построить реабилитационный центр в украинском Ужгороде. Для этого перестроят старую тепловую электростанцию. Пентагон может выделить от 500 тысяч до 750 тысяч долларов.

В перестройке заинтересовано инженерно-строительное командование ВМС США в Европе, Африке и Юго-Западной Азии, сообщает RT. Планируется, что для реализации проекта будет нанят подрядчик.

Исполнителю предстоит контролировать весь процесс создания двухэтажного реабилитационного центра. Подрядчик должен будет в полной мере обеспечить руководство, предоставить рабочую силу, материалы и оборудование для реализации проекта.

Одновременно с тем президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен сократить военный бюджет государства на 7 миллиардов долларов по сравнению с суммой, которую закладывала администрация предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа.