Трамп выразил уверенность в победе республиканца на выборах США 2024 года

Таллахасси, 11 апреля. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы в промежуточных выборах смогут вернуть контроль над Палатой представителей.

Бывший глава американского государства в ходе общения со своими сторонниками во Флориде выразил уверенность, что после этого, спустя два года, на президентских выборах победу одержит кандидат от республиканцев. Слова Трампа приводит агентство Reuters.

По данным издания, бывший президент США окажет всестороннюю поддержку республиканцам, которые будут участвовать в выборах в Палату представителей. Они намечены на 8 ноября 2022 года.

Недавно Трамп поздравил своих сторонних с Пасхой. Он пожелал им оставаться сильными и напомнил о массовых фальсификациях, которые, по его мнению, не дали ему продолжить исполнять президентские полномочия.