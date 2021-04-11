Экс-возлюбленная Аршавина Барановская поразила поклонников стройными ногами

Москва, 11 апреля. Ведущая Юлия Барановская опубликовала новое фото в Instagram. На снимке девушка предстала в боди на фоне Байкала. Внимание поклонников привлекли ее стройные ноги.

Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина решила устроить фотосессию на льду озера. Для этого Барановская выбрала боди песочного цвета с длинными рукавами и сапожки с мехом. Дополнили ее образ прическа с легкими волнистыми локонами и яркий макияж.

«О моей безусловной любви к Байкалу, красоте и сказке там, а главное о любимом состоянии души читайте в моей колонке», — подписала ведущая фотографию в Instagram.

Откровенный и смелый снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков Юлии. Поклонники оставляли положительные комментарии, отмечая красоту не только самой фотографии, но и Барановской. Но нашлись и те, кому образ ведущей не понравился.

«Барановская все больше становится похожей на манекен! Глядишь, что-нибудь отвалится», — высказался пользователь.

Юлия Барановская на протяжении девяти лет состояла в отношениях с Андреем Аршавиным. У пары есть трое детей. Но их союз распался. Новой пассией футболиста стала журналистка Алиса Казьмина. Сейчас на Алису «свалились» серьезные проблемы со здоровьем, и некоторые считают это расплатой за то, что она увела спортсмена у ведущей.