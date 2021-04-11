Власти Токио поселят заболевших COVID-19 олимпийцев в отдельный отель

Токио, 11 апреля. Организационный комитет Олимпиады и Паралимпиады в Японии подыскивают отдельный отель для изоляции спортсменов, которые заразились коронавирусом.

Транспортировкой инфицированных до медучреждения или гостиницы займутся 30 автомобилей, которые организаторы соревнований выделят и переоборудуют, чтобы спортсмены не заразили водителей. Оргкомитет планирует заселить в гостиницу тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.

Правила проведения Олимпиады в Токио предусматривают сдачу теста на коронавирус как минимум каждые четыре дня. Периодичность тестирования будет зависеть от распорядка Игр и конкретного вида спорта. Результаты теста будут доступны в специальном мобильном приложении.

Недавно заслуженный мастер спорта, волейболист сборной России Максим Михайлов обрушился с критикой на организационный комитет олимпиады в Токио. Спортсмен остался недоволен тем, что российские болельщики не смогут приехать на Олимпийские игры.