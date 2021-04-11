Боксер Власов уступил Смиту вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO

Нью-Йорк, 11 апреля. Российский боксер Максим Власов проиграл американцу Джо Смиту — младшему бой за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.

Поединок, состоявший из 12 раундов, прошел в Талсе (американский штат Оклахома). Судьи присудили победу спортсмену из Соединенных Штатов Америки.

Пояс, за который Власов бился со Смитом, ранее принадлежал мексиканцу Саулю Альваресу. Тот выиграл его у российского боксера Сергея Ковалева. Когда Альварес перешел в другую весовую категорию, пояс стал вакантным.

Российский боксер Артур Бетербиев в марте нынешнего года сразился с немцем Адамом Дайнесом. Ему удалось защитить титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе.