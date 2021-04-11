Очередной центр вакцинации препаратом Johnson & Johnson закрыли в США

Вашингтон, 11 апреля. Правительство в американском штате Джорджия остановило работу одного из центров по вакцинации от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

Известно, что восемь человек, которым сделали укол препаратом, сообщили о побочных эффектах. Пациенты пожаловались на обмороки, тошноту и головокружение, передает ТАСС.

Подобные инциденты также наблюдались в штатах Айова, Колорадо и Северная Каролина. При этом представители федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что не рекомендуют приостанавливать вакцинацию.

Ранее издание Washington Post сообщало, что в системе поставок вакцины местным властям происходят регулярные сбои. Правительство штатов должно отправлять запросы в федеральный центр на поставку вакцин, однако из-за того, что американцы отказываются от вакцинации, власти этого не делают.