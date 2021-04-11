Британцы восхитились российской беспилотной машиной «Уран-9»

Лондон, 11 апреля. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о российских боевых беспилотных машинах, в том числе «Уране-9». Материал вызвал бурю обсуждения среди пользователей.

Издание продемонстрировало кадры, на которых «Уран-9» приводят в действие во время учений. Британцы обратили внимание, что Россия тратит меньше средств на оборонный комплекс, чем НАТО, но при этом создает более мощное и инновационное вооружение.

«Работает, наверное, как автомат заряжания на Т-72! Россия всегда делала акцент на автоматизации, при этом обнаружив, что она работает не так хорошо, как человек! — заметил пользователь.

«Нашим войскам уже выдали баллончики с аэрозольной краской из магазина Homebase. Нужно только подкрасться и забрызгать приборы наблюдения, чтобы ослепить удаленного оператора», — сыронизировал юзер.

Британцы ранее были поражены мастерством российских подводников, которые синхронно подняли из-под толщи льда три субмарины. Пользователи заявили, что новые подводные лодки РФ лучше всего того, что есть в Европе.