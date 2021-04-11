Непогода стала причиной задержки пяти рейсов в аэропорту Якутска

Якутск, 11 апреля. По меньшей мере пять рейсов перенесены из-за несоответствующих метеорологических условий, говорится в заявлении пресс-службы местного аэропорта.

Прибытие самолетов ожидается завтра. На территории воздушной гавани в Якутске планируется посадка двух рейсов из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Санкт-Петербурга. Сегодня в городе наблюдается обильный снегопад и минусовая температура на улице.

«По метеоусловиям, а также в связи с закрытием аэропорта на регламент с 14:00 (08:00 мск) воскресенья до 4:00 (22:00 мск 11 апреля) понедельника прибытие пяти рейсов перенесено», — уточнили в аэропорту.

Ранее из-за ухудшения погодных условий городские службы Москвы были приведены в режим повышенной готовности. Ключевыми предметами наблюдения стали объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.