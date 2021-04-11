Ракеты-носители «Союз-2» со спутниками OneWeb планируют запустить в 2021 году

Москва, 11 апреля. Три запуска ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb планируют выполнить в апреле, мае и июле 2021 года.

Запуск трех ракет «Союз-2.1б» будет произведен с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный. В каждом носителе будет по 36 спутников OneWeb. Пуск намечен на 26 апреля, 27 мая и 1 июля, сообщает источник в ракетно-космической отрасли в интервью РИА Новости.

Компании Arianespace и OneWeb подписали контракт в июне 2015 года, согласно которому будет произведен запуск 21 ракеты «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

OneWeb хочет начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года. К концу 2022 года планируется создать сеть из 648 спутников. Это позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов сообщил о предстоящем запуске ракеты-носителя «Союз» в ноябре 2021 года на космодроме Куру.