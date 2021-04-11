Глава Приморья Кожемяко рассказал о методах борьбы с лесными пожарами в регионе

Владивосток, 11 апреля. Ликвидировать пожары в первые сутки, выдвигаться к месту в ранние утренние часы и другие задачи обозначил перед главами муниципалитетов губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Он вновь провел видеособрание с главами муниципалитетов и профильными ведомствами для обсуждения борьбы с лесными возгораниями в Приморском крае. По его словам, в области действует особый противопожарный режим.

В регионе зарегистрировано 203 термоточки по состоянию на 11 апреля. Специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю напомнили жителям об административной ответственности и штрафе от 4 до 5 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима.

«До майских праздников оперативный штаб будет в круглосуточном режиме работать по тем районам, в которых возникли возгорания», — сообщил Кожемяко.

Недавно спасатели за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров по всей России на площади больше одной тысячи гектар. В общей сложности пламя охватило 73 гектара на территории Республики Алтай, Хабаровского и Приморского краев.