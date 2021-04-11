Американские ученые научили искусственный интеллект определять имя по фото

Вашингтон, 11 апреля. Специальная технология изучает лицо человека по фото и находит его имя. Необычный метод идентификации был придуман в исследовательском центре Mitre Corp в США.

На создание системы было инвестировано около 2 миллиардов долларов. Авторы исследования заявили, что черты лица способны транслировать имя человека. То есть человек с именем Дик будет вести себя и выглядеть так же, как другой Дик. Например, Доминика будет иметь соответствующую внешность и так далее. Разработчики отметили, что нейросеть не требует базы данных с именами и лицами людей из интернета.

Технология стала разрабатываться еще в 2018 году. Искусственный интеллект на основе 13 тысяч фотографий с людьми и подписанными именами наделил каждое имя определенными чертами.

Недавно нейросеть создала новые песни для Nirvana, The Doors, Эми Уайнхаус. Треки были записаны с помощью искусственного интеллекта Magenta в рамках проекта «Потерянные записи Клуба 27».