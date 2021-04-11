Голосование за внесение поправок в конституцию стартовало в Киргизии

Бишкек, 11 апреля. Референдум по вопросу включения изменений в конституцию начался в Киргизии. Вместе с этим в регионах стартовали выборы в местные органы власти, заявили в одном из отделов ЦИК.

К работе в республике приступили почти 2,5 тыс. избирательных участков. Проголосовать на них возможно в период с 08:00 до 20:00 по местному времени. Также право выбора предоставят гражданам Киргизии, которые сейчас находятся за пределами родины. Для них сегодня откроются дополнительные 48 пунктов в 28 различных государствах.

«Все 2435 избирательных участков по республике открылись ровно в 8:00 (5:00 мск)», — говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Киргизии.

Ранее ведомство сообщило о 154 жалобах на нарушение в рамках процесса подготовки к проведению выборов и референдума в республике. Почти половина случаев связана с несущественными проблемами, например, неточностью в перечне избирателей. По другим вопросам сейчас ведется работа, заключили в ЦИК страны.