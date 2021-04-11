Несколько категорий граждан смогут выйти на досрочную пенсию в 2021 году

Москва, 11 апреля. Женщины 1965 года, имеющие четырех детей, впервые смогут воспользоваться правом на досрочную пенсию. Об этом сообщили специалисты Пенсионного фонда РФ.

Родившим пять и более детей пенсионные выплаты назначаются при достижении возраста 50 лет. Мама троих детей может досрочно выйти на пенсию в возрасте 57 лет. Матери четверых детей пенсия положена в 56 лет. Таким правом женщины впервые смогут воспользоваться в 2021 году.

Кроме того, выйти на раннюю пенсию могут граждане, чей трудовой стаж составляет более 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. Также на пять лет раньше установленного срока пенсию могут получить жители Крайнего Севера. При этом минимальный рабочий стаж должен быть 15 лет и 20 лет для районов, приравненных к Крайнему Северу.

Ранее сообщалось, что доля россиян старше трудоспособного возраста может достигнуть 43,7 млн человек. К 2030 году почти треть россиян станет пенсионерами.