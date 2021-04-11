Американцы признали абсолютное превосходство России в Черном море

Вашингтон, 11 апреля. Эксперты американского издания The Drive заявили, что Россия в случае гипотетического конфликта с США в Черном море будет полностью доминировать в акватории.

Аналитики в своем материале указывают, что в скором времени эсминцы ВМС США USS Donald Cook и USS Roosevelt могут прибыть в черноморскую акваторию. И, если информация об американских кораблях окажется правдой, это станет своеобразным сигналом о готовности для РФ.

Однако в случае начала вооруженного конфликта в Черном море между США и РФ, российские военные превратят черноморскую акваторию в «ракетный тир», в котором у России будет весомое преимущество. Эксперты отмечают, что выгодную позицию для ВМФ РФ обеспечивают усиленные противокорабельные средства, модернизированный флот, а также увеличенный контингент военно-воздушных сил.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец объяснил, почему частые заходы эсминцев ВМС США в Черное море полезны для России. Эксперт отмечает, что появление натовских кораблей в черноморской акватории контролируется российскими военными, и позволяет авиации и флоту отрабатывать их обнаружение и уничтожение.