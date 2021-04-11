МЧС РФ: Требования о самозатухаюших сигаретах могут появиться в странах ЕАЭС

Москва, 11 апреля. Согласно новым требованиям проекта ЕАЭС, сигареты должны быть самозатухающими. Их могут ввести во всех странах Евразийского экономического союза.

Пресс-служба МЧС РФ в интервью ТАСС сообщила, что Минздрав России направил на согласование «в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти» соответствующий проект. Он устанавливает новые правила по оформлению потребительской упаковки, информации, наносимой на пачку, а также требования к воспламеняющей способности сигарет.

В МЧС отметили, что рады всем законодательным проектам, направленным на снижение рисков жизни и здоровья населения. Ведь непотушенная сигарета очень часто бывает причиной пожара. Инициатива поспособствует уменьшению количества возгораний, снижению гибели и травмирования людей.

Недавно калининградские полицейские обезвредили группировку, которая перевозила в Европу крупную партию табака из 3,5 млн пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Стоимость контрабанды составляла 280 миллионов рублей.