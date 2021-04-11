Коронавирус обнаружили у девяти умерших норок на звероферме в Латвии

Рига, 11 апреля. Коронавирусная инфекция впервые была обнаружена латинскими специалистами у девяти умерших норок на крупной звероферме. Заболевание распространено и среди персонала.

Известно, что инфекция была выявлена на крупной звероферме Baltic Devon Mink в Иецавском крае, расположенном в центральной части Латвии. Всего на ферме находится около 60 тыс. норок, заболевание обнаружено у девяти умерших особей, сообщила продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) республики.

Также коронавирус выявили у нескольких сотрудников предприятия. Предполагается, что они могли заразить животных. Для получения точной информации вместе с ЦПКЗ ежедневно проводится эпидемиологическое расследование, сообщает ТАСС.

Ранее Россельхознадзор оценил риск распространения COVID-19 в дикой природе. Коронавирусная инфекция пока не распространяется среди широкой массы животных, рассказал специалист Россельхознадзора Никита Лебедев.