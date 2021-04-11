Экс-астронавт NASA Колман заявила о необходимости помнить Юрия Гагарина

Вашингтон, 11 апреля. Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос необходимо отмечать по всему миру. Об этом заявила американский химик и бывший астронавт NASA Кэтрин Колман.

Международная организация «Ночь Юрия» (Yuri's Night) организовала виртуальное мероприятие, посвященное 60-летию полета Гагарина в космос. Колман рассказала, что была на 50-й годовщине полета на борту МКС с другими членами экипажа орбитального комплекса. Она показала снимок, сделанный 10 лет назад. Все космонавты на пленке были запечатлены в футболках с изображением Гагарина и с его фотографией в руках.

Кэтрин Колман подчеркнула важность мероприятия. По ее словам, российский День космонавтики «следует отмечать по всему миру». Об этом должны помнить и на Международной космической станции».

Министерство обороны России недавно опубликовало уникальные документы о первых советских космонавтах и создало мультимедийный проект «Земные орбиты покорителей космоса» в связи с 60-летием первого полета человека в космос.