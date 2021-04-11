Раскрыт способ правильного употребления воды для снижения веса

Москва, 11 апреля. Употребление воды без правильного питания и физических нагрузок будет бесполезно для снижения лишнего веса. Об этом сообщила диетолог Светлана Титова.

Полезной для здоровья является жидкость комнатной температуры. По словам специалиста, нужно избегать употребления слишком горячей или холодной воды. Термическая обработка также может уничтожить полезные элементы напитка, которые запускают работу желудочно-кишечного тракта.

Титова сообщила, что человек на 80% состоит из воды, поэтому запуск метаболизма зависит от налаживания питьевого режима. Жидкость распространяет полезные вещества, кислород и витамины по всему организму.

Ранее диетолог Гинзбург назвал золотое правило для каждого худеющего человека. По его словам, нужно убрать из рациона питания продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность. Избавиться нужно от сахара, жиров и трансжиров.