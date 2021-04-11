Богомолов ответил хейтерам его постановки «Кармен» с окровавленным тампоном

Москва, 11 апреля. Театральный режиссер Константин Богомолов ответил критикам его постановки «Кармен». Эпатажная версия оперы от супруга Ксении Собчак шокировала зрителей.

Главными героями «богомоловской» версии стали русский солдат и еврейка, а действие разворачивается в Одессе. Консервативных зрителей ужаснул рэп и нецензурная брань на сцене. Но наибольшее негодование вызвал окровавленный тампон, который героиня вручила своему возлюбленному. В оригинале она дарила розу.

Постановка получила смешанные отзывы. Кто-то восторгался новаторством и смелостью Богомолова, некоторые были категорично против подобных экспериментов. Режиссер прервал молчание и обратился к своим подписчикам в Instagram.

«Назло дуракам выкладываю. Успех и доказательство того, что жизнь, дыхание сценического счастья и свободы, переживаемых артистами, вовлеченность публики, увлекательность истории вкупе с виртуозностью исполнения — важнее «правил», возмущений хранителей пыльной вечности», — написал Богомолов.

Он опубликовал «поклон» артистов и мощные овации, которые они сорвали на премьере в Перми. Возмущенные зрители не упустили шанса снова раскритиковать постановку Богомолова.

«Бедный, бедный, родной театр! Коллеги... Как вы это пережили? Мат в субтитрах и глумление над вечной музыкой?» — написала natali.voskresenskaya.

«Это падение культуры», — считает gronholmvladislav.

«А три хлопка это и есть вовлеченность публики?» — спросила nataliapnv6.

«Мне вас жаль... Вы действительно уверовали, что людям нравится ваше «творение»? <…> Понятно, почему гениальный Табаков так негативно к вам относился...» — оставила комментарий vitteinga.

Ранее ФАН стало известно, что постановка Богомолова «Кармен» в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского стала едва ли не самой прибыльной. Супруг Собчак получил за нее более миллиона рублей из госбюджета.