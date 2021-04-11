Переполненные пляжи Сочи в апреле удивили пользователей Сети

Сочи, 11 апреля. Теплая апрельская погода заставила туристов надеть купальники и отправиться на сочинские пляжи. Кадры с принимающими солнечные ванны путешественниками попали в Сеть.

Отдыхающие, в том числе и дети, по словам очевидцев, проводят время в одних купальных костюмах, несмотря на то, что сейчас лишь второй месяц весны. Некоторые из туристов уже успели разложить шезлонги и устроить пикник.

Россияне бурно принялись обсуждать эту новость в социальных сетях. Кто-то заявил, что воздух еще недостаточно прогрелся, другие же порадовались погоде и выразили желание присоединиться.

«Хочу на море, внук почти каждый день спрашивает, когда уже поедем», — написала пользователь

«Да, я бы хотела воздухом свежим подышать и искупаться», — отметила комментатор.

При этом средняя температура воздуха в Сочи на неделе составляет около 15 градусов тепла. Но желание обзавестись золотистым загаром не останавливает гостей и жителей города.

Однако отдыхающие облачились в купальники еще в субботу ради масштабного фестиваля BoogelWoogel-2021. Спортсмены спускались с гор на лыжах и сноубордах в плавательных костюмах.