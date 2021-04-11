Данные свыше 1,3 млн пользователей Clubhouse «утекли» в Сеть

Вашингтон, 11 апреля. База данных SQL, которая содержит 1,3 млн учетных записей пользователей Clubhouse, оказалась в Сети. Информация попала на популярный хакерский форум.

Архив содержит только информацию о пользователях Clubhouse. Сведений о кредитных картах или юридических документов там нет. Злоумышленники могут использовать данные для проведения различных хакерских атак, включая фишинг, сообщил интернет-портал CyberNews.

Киберпреступникам хватит имени пользователя и установленных контактов с другими людьми в социальной сети, чтобы нанести ущерб. Представители издания уже обратились за разъяснениями к руководству Clubhouse, но ответа пока не получили.

Массовая утечка данных затронула и пользователей Facebook в Колумбии. Жертвами недостаточно защищенной системы безопасности мессенджера могли оказаться 38 миллионов местных жителей. Колумбийское Управление промышленности и торговли уже начало расследование.