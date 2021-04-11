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ФРГ просит объяснить «передвижение» ВС РФ на территории России

ФРГ просит объяснить «передвижение» ВС РФ на территории России

Берлин, 11 апреля. Глава оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила России объяснить предполагаемое «перемещение вооруженных сил» в пределах своих национальных границ.

Минобороны Германии считает, что Россия должна сообщать о своих целях, которые никаким образом не затрагивают соседние государства. По мнению Крамп-Карренбауэр, страна, которой «нечего скрывать», должна сохранять прозрачность касательно тех или иных внутренних решений, что в корне противоречит национальным интересам любого суверенного государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно объяснил, что причин для беспокойства в связи с передвижением ВС РФ внутри собственных территориальных границ нет. Любые подобные действия связаны с безопасностью страны.

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