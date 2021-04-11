Киев, 11 апреля. Прискорбное будущее ждет Украину по окончанию президентского срока Владимира Зеленского. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Эпоха «застоя» в области инфраструктуры продолжает тянуться со времен позднего СССР. Власти продолжают игнорировать коллапс, который произошел в результате нехватки мостов, дорог и прочего. Государство застряло в формате «перестройки» и не хочет работать над дорожной картой развития Украины, предпочитая стоять на одном месте.

«После войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины», — сказала Савченко в эфире телеканала «Наш».

Ранее сенатор Алексей Пушков уличил Киев в частом использовании инструмента провокаций в Донбассе для более прибыльной «продажи» услуг «передового борца» с Россией западным силам. По его словам, способ стал Украине «лучшим другом».