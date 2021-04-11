Власти упростили правила использования маткапитала в России

Москва, 11 апреля. Сегодня в России на официальном уровне в силу вступил закон, направленный на облегчение процесса распределения материнского капитала.

Теперь у граждан появилась возможность самостоятельно контролировать финансовые потоки в случае блокировки средств на счету ПФР после отказа от использования маткапитала для накопительной пенсии. Отозвать предоставленную сумму можно в пользу инвестиций, например, приобретение жилья и образование ребенка. На принятие решения родителям предоставляется шесть месяцев. При желании срок можно продлить еще на полгода.

Другими словами сейчас законодательно утвержден порядок действий для начисления маткапитала в бюджет накопительной пенсии, если до этого заявитель отозвал деньги на иные нужды, но не воспользовался ими. За прошлый год показатель таких случаев в денежном эквиваленте превысил 55 млн рублей.

Размер пособия в 2021 году поменялся. Так, после рождения первого ребенка семьи получат 483 882 рубля, а после второго — 639 432 рубля. Только за прошлый год выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получили 992 тыс. семей, передает RT.