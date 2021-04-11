Турменеджер Бортникова рассказала о способах сэкономить на летнем отдыхе

Москва, 11 апреля. Покупать билеты на летний отдых желательно с середины апреля, это позволит сэкономить до 20%. Об этом рассказала генеральный директор YouTravel.me Ольга Бортникова.

Также отдохнуть без потерь для кошелька поможет выбор не самого популярного туристического курорта. «Раскрученный» курорт или пляж скорее будут дороже, чем малоизвестные направления. Однако не факт, что уровень сервиса дорогого места будет соответствовать стоимости, предупредила Бортникова в интервью агентству «Прайм».

По ее мнению, для максимально комфортного и безопасного отдыха необходимо посоветоваться с тревел-специалистами, которые отлично знают все «фишки» хорошего путешествия.

Также не стоит забывать и о мошенниках, которые завлекают туристов сверхнизкими ценами. В итоге купленный тур может не оправдать ожиданий, а в противном случае вообще быть отменен. Бортникова посоветовала приобретать путевки на проверенных сайтах и обращать внимание на отзывы о турагентствах.

В Сочи уже готовятся к массовому наплыву туристов на майские праздники. Комиссия краевого министерства курортов провела комплексную проверку города к приему гостей.