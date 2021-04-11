МЧС сообщило об опасности схода лавины в центре Сахалина

Южно-Сахалинск, 11 апреля. Лавинная опасность в центральной части Сахалина объявлена 12 апреля. Предупреждение распространило ГУ МЧС по Сахалинской области.

Предупреждение объявлено на 11 апреля. Однако, по результатам анализа текущей ситуации, было принято решение продлить режим. Самым лавиноопасным районом является Смирныховский.

Сейчас на Сахалине сохраняется солнечная безветренная погода. Осадки не ожидаются. Температура воздуха на южной части острова составляет десять градусов мороза, на севере — шесть выше нуля.

Недавно произошел сход лавины в Республике Дагестан. В результате происшествия заблокированными оказались 32 населенных пункта в Тляратинском районе.