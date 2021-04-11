Вильфанд объяснил значительное повышение температуры в Европейской части России

Москва, 11 апреля. Аномальное повышение температуры в ближайшие пять дней ожидается в центре Европейской России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мощные антициклоны, потоки теплого воздуха с юга, а также быстрое таяние снега приведут к тому, что температура воздуха поднимется на восемь градусов выше средних многолетних показателей, рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Аномальное тепло в регионе начнется с воскресенья. По словам синоптика, через центр Европейской России пройдет антициклонная область с высоким давлением. Также ожидается солнечная погода и приток тепла с юга и юго-запада. По словам главы Вильфанда, в центре Европейской России начинается настоящая весна.

Накануне черная туча, которая пришла с севера, накрыла Санкт-Петербург. После чего в городе прошел сильный снегопад. Но уже 11 апреля ожидается потепление. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.