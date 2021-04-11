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Брянский сквер у кинотеатра «Салют» отреставрируют

Брянский сквер у кинотеатра «Салют» отреставрируют

Брянск, 11 апреля. Сквер Фокина в Брянске около кинотеатра «Салют» будет полностью отремонтирован. На работу выделено почти 17 млн рублей, сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно проекту, планируется обновить плитку на пешеходной зоне, обустроить около 1,5 тыс. квадратных метров газона и изменить его конфигурацию. Вместе с тем в сквере должен появиться детский городок, антивандальные скамейки и урны. Контроль общественного порядка будет отслеживаться с помощью новой системы видеонаблюдения.

Недавно стало известно о планах обустройства села Переволоки в Самарской области. Проект обсудили губернатор региона Дмитрий Азаров и глава Сызранского района Виктория Кузнецова.

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